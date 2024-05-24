Події

18:44 24.05.2024

Енергетики готуються до гроз і шквального вітру в найближчі години - Міненерго

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Енергетики готуються до гроз і шквального вітру в найближчі години - Міненерго

Грози та шквальний вітер накриють Україну найближчими годинами - енергетики готові до усунення наслідків, - повідомило Міністерство енергетики у п'ятницю ввечері.

Як повідомило відомство з посиланням на дані Гідрометцентру, до кінця доби 24 травня в більшості регіонів країни (західних, центральних, південних і Житомирській областях) оголошено жовтий рівень небезпеки: там очікують грози, місцями шквали 15-20 м/с.

"Звертаємо увагу, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть", - наголосили в Міненерго.

Теги: #міненерго

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