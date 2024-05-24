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18:30 24.05.2024

Насіров вийшов під заставу в 55 млн грн

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Насіров вийшов під заставу в 55 млн грн

Заставу в розмірі 55 млн 592 грн внесено за ексголову Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова у п'ятницю в рамках кримінальної справи за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Про це повідомляють на сайті Вищого антикорупційного суду (ВАКС) без зазначення імені експосадовця.

"Тепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов'язки: прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд; не залишати межі Києва без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України; носити електронний засіб контролю", - зазначено в повідомленні.

Термін дії обов'язків - до 7 липня 2024 року.

У ВАКС нагадали, що колишнього керівника ДФС ухвалою ВАКС тримали під вартою з 31 жовтня 2022 року.

Як повідомлялося, у травні 2023 року антикорупційні органи передали до ВАКС справу за обвинуваченням Насірова у хабарництві.

Протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України одержав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн і EUR21 млн) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання службовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними стосунками.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та одержання позик або постачання продукції підозрюваними також було залучено й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У червні 2023 року судді ВАСК скасували ухвалу про зменшення застави Насірову з 523 млн до 107 млн грн.

У вересні того ж року ВАКС звільнив Насірова від кримінальної відповідальності за службове підроблення у зв'язку зі спливом строку давності, обвинувачення у зловживанні службовим становищем залишається.

Теги: #насіров

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