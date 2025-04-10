Ескголові ДФС Насірову продовжили зобов'язання носити електронний браслет у справі про хабар

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань щодо ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова по справі про хабар, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"ВАКС задовільнив клопотання прокурора і продовжив зобов'язання Насірова по справі про хабар у вигляді носіння браслету до 10 червня 2025 року", - зазначили в САП, додавши, що обвинувачений також має прибувати за викликом до суду, утримуватись від спілкування зі свідками, не виїжджати за межі Київської області , здати документи для виїзду за кордон.

9 квітня в САП повідомили, що Насіров, обвинувачений у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим, на завершальній стадії розгляду справи - судових дебатах - за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ. Клопотання про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією свого підзахисного подав до суду його адвокат і надав документи, що Насірова з 7 квітня зараховано до списків особового складу військової частини.

Військова служба правопорядку (ВСП) ЗСУ в ніч на 10 квітня повідомила, що відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України розслідує факт призову ексголови ДФС Романа Насірова на військову службу під час судового процесу над ним.

"Встановлено, що солдат Насіров Р. М. був призваний до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його", - повідомила ВСП ЗСУ.

Таким чином, призов Насірова до ЗСУ скасовано.

Як повідомлялося, слідство щодо Насірова та керівника департаменту ДФС Новікова було завершено ще у 2017 році. Насіров підозрювався в зловживанні владою і службовим становищем (ст. 364 КК України), у службовій підробці (ст. 366 КК України), скоєній при прийнятті рішень про розстрочення податкових зобов'язань і боргу, а також під час інформування Міністерства фінансів України про відсутність розстрочок, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавалися ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест").

У травні 2023 року антикорупційні органи передали до ВАКС справу за обвинуваченням Насірова у хабарництві.

Протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України одержав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам розміром понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн і EUR21 млн) здійснювалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання службовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними стосунками.

Для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та одержання позик або постачання продукції підозрюваними також було залучено й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України було кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У вересні 2023 року ВАКС звільнив Насірова від кримінальної відповідальності за службове підроблення у зв'язку зі спливом строку давності, обвинувачення у зловживанні службовим становищем залишалося.