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19:16 26.06.2024

ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у легалізації коштів у справі про рекордний хабар ексголові ДФС Насірову

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ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у легалізації коштів у справі про рекордний хабар ексголові ДФС Насірову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 млн грн одному з підозрюваних у легалізації частини неправомірної вигоди, отриманої у 2015-2016 роках головою Державної фіскальної служби (ДФС) Романом Насіровим і наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), суд відмовив у задоволенні клопотання в частині взяття підозрюваного під варту та ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 млн грн.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП у червні 2024 року повідомили про підозру двом особам, пов'язаним з ексголовою ДФС Насіровим, у справі про легалізацію понад EUR21 млн, отриманих останнім і наближеними до нього особами у 2015-2016 роках. Ці особи - близький до Насірова власник групи будівельних компаній і радник ексголови ДФС.

За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 року наближена до ексголови ДФС особа сприяла отриманню частини неправомірної вигоди в розмірі EUR13 млн на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські о-ви). Далі суму хабаря було легалізовано в травні 2017 - квітні 2018 року шляхом придбання зазначеною особою недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва, будівництво якого тривало, зокрема, у 2022-2023 роках.

Ще EUR7,9 млн неправомірної вигоди на рахунках іншої компанії-нерезидента легалізував радник експосадовця шляхом укладення агентського договору в січні 2017 року ($5,5 млн) і у вигляді оплати за договорами купівлі-продажу (EUR2,8).

Згідно з повідомленням, наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися арешту 81 об'єкта нерухомості та понад 30 млн грн, отриманих завдяки легалізованим коштам власником групи будкомпаній. Водночас обставини легалізації $5,5 млн ще встановлюються.

Прізвища учасників справи в повідомленні відомства не зазначаються, однак обставини справи вказують на справу про хабар власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка ексголові ДФС Роману Насірову та його раднику. Водночас тестем Насірова є Олександр Глімбовський - власник будівельної корпорації "Альтіс-Холдинг", у портфелі якої МФК Metropole у центрі Києва.

Згідно з рішенням ВАКС, оприлюдненим у реєстрі судових рішень, 21 листопада 2023 року було заарештовано квартири, зокрема за адресою БФК Metropole, які перебувають у власності АТ "ЗНВКІФ "Амтел", кінцевим бенефіціаром якого виступає син Глімбовського Станіслав.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 2 лютого 2023 року завершили розслідування щодо Насірова та його пособника (радника). 24 травня того ж року справу було направлено до суду. 18 квітня 2023 року відомства завершили розслідування за підозрою Бахматюка, справу було скеровано до суду в лютому 2024 року.

 

 

 

Теги: #суд #хабар #насіров

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