Шмигаль обговорив із делегацією Сенату Польщі військову підтримку, санкції проти РФ і конфіскацію російських активів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малгожатою Кідавою-Блонською військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти РФ, конфіскацію російських активів і розвиток прикордонної інфраструктури.
"Окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці. Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень і газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, щоб зробити її менш вразливою для ворога", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Зокрема, прем'єр подякував Польщі за надання боєприпасів для ППО.