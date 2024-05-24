Шмигаль обговорив із делегацією Сенату Польщі військову підтримку, санкції проти РФ і конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малгожатою Кідавою-Блонською військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти РФ, конфіскацію російських активів і розвиток прикордонної інфраструктури.

"Окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці. Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень і газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, щоб зробити її менш вразливою для ворога", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зокрема, прем'єр подякував Польщі за надання боєприпасів для ППО.