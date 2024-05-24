Події

17:26 24.05.2024

У Києві на станціях метро тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою - КМДА

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У Києві на станціях метро тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою - КМДА

У Києві на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Оплатити за проїзд можна транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий", або паперовим qr-квитком.

"КП "Київський метрополітен" перепрошує за тимчасові незручності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською карткою повідомимо додатково", - зазначається в повідомленні.

Теги: #метрополітен #кмда

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