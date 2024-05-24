Після ракетної атаки в Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань - попередні дані ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградської області, попередньо - без постраждалих і руйнувань, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо - без постраждалих і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Відповідні служби вже працюють", - додав голова обладміністрації.

Раніше він повідомляв про роботу протиповітряної оборони в області.