Події

16:10 24.05.2024

Після ракетної атаки в Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань - попередні дані ОВА

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Після ракетної атаки в Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань - попередні дані ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградської області, попередньо - без постраждалих і руйнувань, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо - без постраждалих і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Відповідні служби вже працюють", - додав голова обладміністрації.

Раніше він повідомляв про роботу протиповітряної оборони в області.

Теги: #кіровоградська_обл #ракетна_атака

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