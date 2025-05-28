В результаті російського удару по Світловодську постраждало троє людей

Троє жителів Світловодська (Кіровоградська обл.) постраждали внаслідок удара російських окупантів по місту в ніч на середу, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"76 приватних житлових будинків і дев’ятиповерхівка потрапили під російський удар сьогодні вночі у Світловодську. За медичною допомогою звернулися дві людини. Всього троє травмованих", - вказується у повідомленні.

Крім того, пошкоджено одне із промислових підприємств міста. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

На місці працюють усі необхідні служби.