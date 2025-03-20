Зеленський про удари по Кіровоградській області: Так росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру

РФ продемонструвала своє ставлення до ініціативи про встановлення миру в України обстрілами Кіровоградської області в ніч на четвер, відзначив президент України Володимир Зеленський.

"Удари Росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі – під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, минулої ночі окупанти запустили майже 200 "Шахедів" і дронів-імітаторів. "Масована атака на Кіровоградщину – 10 поранених, зокрема четверо дітей, пошкоджено житло, церкву та інфраструктуру", - додав Зеленський.