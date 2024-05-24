Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

Президент України Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю в Харкові один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України, де вчора внаслідок російського ракетного удару загинули сім людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників... Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.