Події

15:16 24.05.2024

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

1 хв читати
Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

Президент України Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю в Харкові один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України, де вчора внаслідок російського ракетного удару загинули сім людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників... Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.

Теги: #харків #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 24.05.2024
Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

00:12 24.05.2024
Окупанти завдали два удари по Харкову, пошкоджено нежитлові приміщення та житлові будинки

Окупанти завдали два удари по Харкову, пошкоджено нежитлові приміщення та житлові будинки

20:25 23.05.2024
Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

19:09 23.05.2024
Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

14:09 23.05.2024
Кількість загиблих у Харкові зросла до семи - ДСНС

Кількість загиблих у Харкові зросла до семи - ДСНС

12:58 23.05.2024
Зеленський про атаку на Харків: Російські терористи користуються браком ППО і можливостей знищувати пускові установки РФ поблизу кордонів

Зеленський про атаку на Харків: Російські терористи користуються браком ППО і можливостей знищувати пускові установки РФ поблизу кордонів

12:46 23.05.2024
Кількість загиблих у Харкові зросла до шести - обладміністрація

Кількість загиблих у Харкові зросла до шести - обладміністрація

12:14 23.05.2024
У Харкові четверо загиблих, ще двох людей шукають - ОВА

У Харкові четверо загиблих, ще двох людей шукають - ОВА

11:50 23.05.2024
Кількість загиблих у Харкові зросла до двох осіб - Терехов

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох осіб - Терехов

11:42 23.05.2024
У Харкові один загиблий, шестеро постраждалих після удару по підприємству, місцеперебування ще трьох осіб невідоме

У Харкові один загиблий, шестеро постраждалих після удару по підприємству, місцеперебування ще трьох осіб невідоме

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

Українські пілоти, які пройшли навчання у США на F-16, попрямують до Європи для подальшої підготовки

ОСТАННЄ

Держкіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими й афілійованими компаніями

США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

На Кіровоградщині працює ППО - обладміністрація

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - Жовква

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб

У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

МОН затвердило скорочені освітні програми з українознавчих предметів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА