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12:43 24.05.2024

На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти виділено повним обсягом - прем'єр

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На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти виділено повним обсягом - прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на будівництво всіх запланованих Генеральним штабом ліній фортифікацій кошти було виділено повним обсягом.

"На всі фортифікації, і перша, і друга, і третя лінії оборони, які планував побудувати Генеральний штаб України, який із Міністерством оборони відповідає за будівництво фортифікацій у нашій державі в період воєнного часу, кошти було виділено повним обсягом", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, тільки за останні півроку уряд виділив 30 млрд грн на будівництво фортифікацій.

"Щодо термінів і планів - це питання грифоване", - заявив прем'єр, зазначивши, що військові зможуть дати відповідь депутатам на це питання в закритому режимі.

Теги: #фортифікації #кошти #будівництво

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