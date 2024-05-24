Мер Києва показав новий пішохідний міст в Оболонському районі

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Києві відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів, кошти на добудову якого виділила Метрополія Великого Парижа.

Як випливає з відеоповідомлення Кличка, цей пішохідний міст, створений із залученням інвесторів, з'єднує парк "Наталка", набережну та острів Оболонський. На острові створено умови для відпочинку, спорту та психологічного відновлення, прокладено пішохідні та велосипедні доріжки, облаштовано дитячі майданчики.

Кличко подякував усім, хто любить Київ, меценатам і спонсорам "за створення такої магії".

Будівництво мосту розпочалося ще у 2020 році за меценатські кошти, але з початком великої війни будівництво стало на паузу. Прогонові конструкції виготовили до 2022 року, тож вони очікують встановлення після монтажу останньої опори.

Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.