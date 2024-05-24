ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

Кремль цілеспрямовано усуває вищих посадових осіб міноборони РФ і вже поширив ці зусилля на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль докладає узгоджених зусиль щодо відсторонення від посади високопоставлених російських чиновників міноборони і, ймовірно, поширив ці зусилля на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні", - йдеться у звіті ISW, оприлюдненому в п'ятницю.

Підставою для такого висновку в інституті вважають останні кадрові зміни та арешти серед воєначальників у РФ. Так, слідчий комітет Росії оголосив 23 травня про арешт заступника начальника генерального штабу і начальника головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна і керівника департаменту державних закупівель міністерства оборони Росії Володимира Вертелецького.

Крім того, п'ятеро високопоставлених чиновників міноборони Росії і колишніх військових командирів були заарештовані за обвинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня, ще шестеро чиновників міноборони планують подати у відставку після відсторонення колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Повідомляється з посиланням на російських ультранаціоналістичних військових блогерів про звільнення командувача 20 загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Зазначається, що ISW не може підтвердити звільнення Ахмедова, але "заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні. Адже 20 армія зосереджена на наступальних операціях на лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на харківсько-луганській осі взимку-навесні 2024 року".

"Офіційні заяви Кремля і припущення мілблогерів про арешти і зміну командування сигналізують про те, що більш високопоставленим офіцерам може загрожувати звільнення", - припускають експерти Інституту вивчення війни.