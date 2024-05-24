Події

09:42 24.05.2024

Військовозобов'язаний помер в одному з ТЦК Закарпаття, призначено службову перевірку

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На Закарпатті в четвер, 23 травня, в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) помер військовозобов'язаний, повідомляє Закарпатський ОТЦК і СП.

"23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

За фактом смерті військовозобов'язаного призначено службову перевірку.

Теги: #тцк #смерть #військовозобовязаний

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