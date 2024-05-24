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07:13 24.05.2024

Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

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Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

Директор ЦРУ Вільям Бернс найближчими днями вирушить до Європи, щоб зустрітися з главою Моссаду Девідом Барні і прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані, щоб відновити переговори про звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, повідомляє The Times of Israel із посиланням на The Times.

Зазначається, що зустріч на високому рівні стане першою після провалених переговорів два тижні тому після того, як ХАМАС відповів на пропозицію, висунуту американськими, катарськими та єгипетськими посередниками, поправками, що були визнані неприйнятними як Сполученими Штатами, так і Ізраїлем.

Ця пропозиція передбачала поетапне звільнення 128 ізраїльських заручників, що залишилися, починаючи зі звільнення 33 викрадених жінок, літніх людей і хворих протягом шеститижневого періоду перемир'я.

На другому етапі передбачалося звільнити заручників і провести переговори про постійне припинення вогню. Тіла заручників, утримуваних ХАМАС, потім будуть звільнені на третьому етапі.

Відповідь ХАМАС на пропозиції посередників, схвалені Ізраїлем, містила кілька далекосяжних поправок, включно з відмовою звільнити 33 живих заручників на першому етапі.

 

 

 

 

 

Теги: #переговори #ізраїль #заручники #хамас

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