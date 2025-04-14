Інтерфакс-Україна
Події
01:55 14.04.2025

Зеленський про засідання Рамштайну: Україна обов'язково вистоїть

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково вистоїть, а українці достатньо сильні для досягнення своїх цілей.

"Дуже важливі цього тижня були рішення щодо нових пакетів підтримки України. Після Рамштайну і на двосторонній основі. Україна обов'язково вистоїть. Ми обов'язково дамо для нашої держави, для наших людей надійні гарантії безпеки", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Президент зазначив, що лише разом українці достатньо сильні, щоб досягти своїх цілей.

"Я дякую всім, хто сьогодні з Сумами. Дякую всім, хто підтримує одне одного. Хто робить все для захисту та зміцнення України, українців", - підсумував він.

Як повідомлялося, у п’ятницю 11 квітня в Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13864

Теги: #рамштайн #зеленський

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