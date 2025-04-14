Інтерфакс-Україна
Події
00:18 14.04.2025

Унаслідок атаки ударних БпЛА є пошкодження в одному з медзакладів Одеси та цивільної інфраструктури – мер

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Унаслідок атаки ударних безпілотників є пошкодження в одному з медичних закладів Одеси та цивільної інфраструктури, повідомив мер міста Генадій Труханов.

"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", - написав він в телеграмі.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

Джерело: https://t.me/truonline/5140

Теги: #пошкодження #одеса #бпла

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