Унаслідок атаки ударних БпЛА є пошкодження в одному з медзакладів Одеси та цивільної інфраструктури – мер

Унаслідок атаки ударних безпілотників є пошкодження в одному з медичних закладів Одеси та цивільної інфраструктури, повідомив мер міста Генадій Труханов.

"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", - написав він в телеграмі.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

Джерело: https://t.me/truonline/5140