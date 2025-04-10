Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

ЄС дотримується плану щодо відкриття всіх переговорних кластерів з Україною у 2025 році і працює з Угорщиною над "подоланням труднощів", заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я вважаю, що ми все ще дуже дотримуємося плану відкриття всіх кластерів цього року. Це все ще наш план", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Посолка зазначила, що "план, очевидно, зіштовхнувся з певними труднощами", але Європейська комісія активно працює над їх подоланням.

"І на вчорашньому засіданні було багато дискусій з цього приводу. І я все ще залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС, врешті-решт, знайде рішення. Отже, я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях", - заявила Матернова.

Відповідаючи на питання, яким чином ЄС має намір врегулювати "труднощі", викликані позицією Угорщини, посол сказала, що "шукаючи шляхи, як врахувати занепокоєння" угорської сторони.

"Це не перший випадок, коли країна постає перед труднощами через ситуацію з одностайністю. Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована", - додала вона.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна "має дуже амбітну мету" відкрити всі переговорні кластери з Європейським Союзом у 2025 році,

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти трьох до грудня.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Повний текст інтерв'ю буде оприлюднено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"