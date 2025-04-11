Інтерфакс-Україна
Події
23:04 11.04.2025

Речниця Білого дому: перебування Віткоффа в Росії є кроком до мирних переговорів

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що перебування Віткоффа в Росії для безпосереднього спілкування з Кремлем і президентом Володимиром Путіним є важливим кроком у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій та укладення мирного договору між РФ та Україною, сказала вона під час брифінгу у п’ятницю.

"Це ще один крок у переговорному процесі, спрямованому на припинення вогню і укладення остаточного мирного договору між Росією і Україною. Я думаю, що президент досить чітко дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу в переговорах щодо укладення мирної угоди, і ми збираємося використовувати ці важелі. І президент рішуче налаштований довести цю справу до кінця", — заявила вона.

Джерело: https://www.youtube.com/live/AkQpLa77_0g?si=ZQzqh2uKCkiMpku4

Теги: #переговори #віткофф #сша

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