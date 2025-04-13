Інтерфакс-Україна
Події
22:17 13.04.2025

Українська ПВО протягом тижня ліквідувала 551 ворожу повітряну ціль

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Українська протиповітряна оборона протягом тижня ліквідувала 551 ворожу повітряну ціль.

"Протягом тижня (з 07.04.25 по 13.04.25) протиповітряною обороною Cил оборони знищено 551 повітряну ціль", - сказано в телеграмі.

Зокрема, 229 ударних БпЛА типу Shahed, 145 розвідувальних БпЛА та 177 БпЛА інших типів.

Крім того, авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 117 літаковильотів, зокрема, близько 60 – на винищувальне авіаційне прикриття; та понад 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Зазначається, що пілоти ПС завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Крім того, за тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 1283 бойові вильоти, з них 1103 розвідувальні вильоти із використанням БпЛА, 180 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Також сказано, що бойові втрати противника орієнтовно склали понад 80 осіб та 12 ворожих укриттів.

Джерело: https://t.me/kpszsu/32476

Теги: #пво #цілі #ліквідація

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