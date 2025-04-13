Українська ПВО протягом тижня ліквідувала 551 ворожу повітряну ціль

Українська протиповітряна оборона протягом тижня ліквідувала 551 ворожу повітряну ціль.

"Протягом тижня (з 07.04.25 по 13.04.25) протиповітряною обороною Cил оборони знищено 551 повітряну ціль", - сказано в телеграмі.

Зокрема, 229 ударних БпЛА типу Shahed, 145 розвідувальних БпЛА та 177 БпЛА інших типів.

Крім того, авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 117 літаковильотів, зокрема, близько 60 – на винищувальне авіаційне прикриття; та понад 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Зазначається, що пілоти ПС завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Крім того, за тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 1283 бойові вильоти, з них 1103 розвідувальні вильоти із використанням БпЛА, 180 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Також сказано, що бойові втрати противника орієнтовно склали понад 80 осіб та 12 ворожих укриттів.

Джерело: https://t.me/kpszsu/32476