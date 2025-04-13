Інтерфакс-Україна
Події
19:43 13.04.2025

Зеленський про атаку Сум: Цієї п'ятниці минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню

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Зеленський про атаку Сум: Цієї п'ятниці минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у п'ятницю минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню.

"Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Він зазначив, що росіяни "не бояться, і саме тому балістика". "Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів, більшість з яких шахеди. І саме проти звичайних українських міст", - наголосив президент.

Крім того, за словами Зеленського, продовжуються російські штурми на фронті, де вони не перестають атакувати та поширювати ненависть в своїй державній пропаганді.

"Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити", - підкреслив український лідер.

За його словами, "кожна російська балістика, кожна крилата ракета, всі російські шахеди, всі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але і по дипломатії, по політиці, кожного, хто дійсно намагається все це завершити".

Президент додав, що Україна і надалі захищатиме людей і життя та подякував всім країнам і лідерам, які допомагають.

 

 

 

Теги: #сша #україна #пропозиція #рф

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