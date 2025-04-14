МЗС: жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Анкарі не буде

Жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Туреччині не планується, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Спростовуємо. Жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Анкарі не буде і не планувалося", - сказав речник.

Раніше CNN Turk із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини заявило, що 15−16 квітня в Анкарі відбудуться переговори української та російської делегацій щодо безпеки в Чорному морі. Згідно з повідомленням, переговори мали проходити в штабі Військово-морських сил.