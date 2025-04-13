Інтерфакс-Україна
Події
23:49 13.04.2025

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 200 окупантів – Генштаб ЗСУ

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Російські війська втратили майже 200 осіб на покровському напрямку в неділю, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 196 осіб вбитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили три міномети, вісім розвідувальних БпЛА, 13 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку, десять терміналів супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА окупантів. Також українські захисники вразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога.

Загалом на Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 38 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TYCueiUt4Zxx4RspvzZsC9Jx6EBc2qVc7duEFhnF7NvnsjatxVmHvzHuarRTyWfwl

Теги: #генштаб #зведення

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