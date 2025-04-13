22:26 13.04.2025
Ізраїль висловив співчуття Україні та родинам, які втратили рідних під час балістичної атаки Сум
У міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловили співчуття Україні та родинам, які втратили рідних під час балістичної атаки Сум.
"Наші найглибші співчуття народу та уряду України, а також родинам, які втратили своїх близьких під час нещодавньої російської атаки в Сумах. Бажаємо швидкого одужання пораненим", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.
Як повідомлялося, кількість загиблих в результаті ракетного удару Росії по м. Суми збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини.
РФ вдарила балістикою по Сумам в неділю, 13 квітня.
Джерело: https://x.com/IsraelMFA/status/1911487072189448210?s=46