Інтерфакс-Україна
Події
22:26 13.04.2025

Ізраїль висловив співчуття Україні та родинам, які втратили рідних під час балістичної атаки Сум

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У міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловили співчуття Україні та родинам, які втратили рідних під час балістичної атаки Сум.

"Наші найглибші співчуття народу та уряду України, а також родинам, які втратили своїх близьких під час нещодавньої російської атаки в Сумах. Бажаємо швидкого одужання пораненим", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Як повідомлялося, кількість загиблих в результаті ракетного удару Росії по м. Суми збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини.

РФ вдарила балістикою по Сумам в неділю, 13 квітня.

Джерело: https://x.com/IsraelMFA/status/1911487072189448210?s=46

Теги: #співчуття #їзраїль #суми

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