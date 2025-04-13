Інтерфакс-Україна
Події
23:06 13.04.2025

Чотири людини постраждали внаслідок дронової атаки Одеси – ОВА

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Чотири людини постраждали внаслідок дронової атаки Одеси, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини", - написав він в телеграмі.

Також, за його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9279

Теги: #дрони #постраждалі #одеса

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