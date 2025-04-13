Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13854

Кількість загиблих в результаті ракетного удару Росії по м. Суми збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Суми: станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у неділю.

Раніше повідомлялось про 32 загиблих.