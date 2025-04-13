Прем'єр Нідерландів закликав надавати Україні засоби ПВО для захисту від російських атак

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф заявив, що недільна російська балістична атаки Сум ще раз демонструє необхідність продовжувати збільшувати тиск на РФ та підтримувати Україну, зокрема наданням засобів протиповітряної оборони.

"Сьогодні вранці в центрі українського міста Суми сталася жахлива російська атака, яка спричинила десятки жертв, серед яких багато дітей. Мої думки з усіма тими, хто загинув або отримав поранення під час цієї атаки. Цей акт агресії спричинив непотрібне горе та страждання", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, ця атака ще раз показує необхідність продовжувати збільшувати тиск на Росію та продовжувати підтримувати Україну, зокрема, протиповітряною обороною, щоб Україна могла захиститися від насильства.