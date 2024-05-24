24 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 821 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 821 RUSSIAN AGRESSION

24 травня відзначають День слов'янської писемності та культури, Європейський день парків, День авіаційного техніка, Всесвітній день відеоігор, Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння, Міжнародний день тіари, Всесвітній день шизофренії.

У Франції - Гран-прі Монако.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

День слов'янської писемності та культури

Щорічно 24 травня в усіх слов'янських країнах відзначають День слов'янської писемності та культури й урочисто прославляють творців слов'янської писемності святих Кирила і Мефодія - учителів словенських.

Як відомо, святі рівноапостольні брати Кирило і Мефодій походили зі знатного і благочестивого роду і проживали в грецькому місті Солуні. Вони були православними ченцями і слов'янську абетку створили в грецькому монастирі.

Європейський день парків

Європейський день парків був заснований Федерацією Європарк - європейською організацією, яка об'єднує природні території, що охороняються, у 35 країнах. Проведений уперше в 1999 році цей день тепер святкується щорічно 24 травня по всій Європі.

Дату святкування було обрано у зв'язку з тим, що саме цього дня у 1909 році в Європі було створено перші Національні парки (з майже трьох сотень національних парків, створених у наступні роки) - це були дев'ять Національних парків, заснованих у Швеції. Відтоді природні території, що охороняються, стали безцінною частиною природної та культурної спадщини Європи.

День авіаційного техніка

Присвячений визнанню важливої роботи фахівців з техобслуговування авіації. Також він вшановує спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка-першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт.

Всесвітній день відеоігор

Дату святкування обрано на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулася саме цього дня 1972 року. Ця подія відзначає важливий крок у розвитку відеоігор та їхнього впливу на сучасний світ.

Всесвітній день шизофренії

Він заснований 1988 року для того, щоб ще раз акцентувати увагу на одному з найскладніших психічних захворювань і проблемах людей, які живуть із шизофренією.

Шизофренія - це ендогенне, хронічне, прогресуюче психічне захворювання.

Ще цього дня:

1936 - Створено ФК "Шахтар";

1940 - На I Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки;

1940 - Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному вертольоті;

1956 - У Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;

1993 - Еритрея отримала незалежність від Ефіопії;

2003 - Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", який відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла виста" посів 14-те місце;

2018 - Відкрито Новий Бескидський тунель;

2019 - Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії, яка набула чинності 7 червня;

2023 - Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Церковне свято

Сьогодні вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника.

Симеон народився в родині християн у Каппадокії. У віці 18 років прийняв чернечий постриг. Його аскетизм був настільки суворим, що він навіть викликав занепокоєння в ігумена монастиря. Той запропонував Симеону або послабити свої аскетичні подвиги, або покинути монастир.

Симеон пішов з обителі й оселився на дні висохлого колодязя, де міг безперешкодно виконувати свої суворі обітниці.

Пізніше він побудував чотириметровий стовп заввишки і оселився на ньому в маленькій келії. Протягом 80 років він провів у посилених чернечих подвигах, з яких 47 років простояв на стовпі.

Іменини: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Оксана.