Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Російські окупанти за минулий день обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Серединно-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

Найбільше зазнали обстрілів з боку РФ: Великописарівська громада - ворог гатив із мінометів (28 вибухів) та артилерії (7 вибухів), здійснив обстріл НАР (6 вибухів) із гелікоптера та скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух); Краснопільська громада - скинуто 19 мін, а також артобстріл (1 вибух); Юнаківська громада - обстріли з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів), атака за допомогою дрона типу "FPV" (3 вибухи); Балопільська громада - артобстріли (10 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ із БПЛА (4 вибухи).