Від початку доби було 88 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 22 рази за підтримки авіації

Від початку доби відбулося 88 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 22 рази за підтримки авіації, напружена ситуація зберігається в районах Уманського і Новоселівки, йдеться в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 22.30 четверга.

На Харківському напрямку від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, внаслідок яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобілі.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими й пораненими та 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Крім того, знищено бліндаж і два склади боєприпасів.

На Лиманському напрямку успішно відбито п'ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.

Спочатку доби відбито атаку загарбників у районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня за підтримки авіації та артилерії агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського та Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені та зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими і пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль і два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ та автомобіль.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев'ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. У ході боїв російські загарбники успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована.