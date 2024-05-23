Кількість ворожих атак на фронті зросла до 79, окупанти авіаударами зрівнюють із землею Вовчанськ

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Станом на 20.00 ворог здійснив 79 атак на позиції Сил оборони, найбільше бойових зіткнень відбулося на покровському та куп'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у телеграмі, від ворожих ракетних і авіаударів продовжує страждати Харківська область. "Керованими авіабомбами ворог продовжує зрівнювати із землею місто Вовчанськ та околиці. Також, удень, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе", - йдеться в повідомленні.

На харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед, проте отримує жорстку відсіч від українських захисників. Тривають бої біля сіл Стариця та Тихе. Ситуація контрольована. Ворожі втрати уточнюються.

На куп'янському напрямку кількість наступальних і штурмових дій противника зросла до 20, з них майже половина - ще триває.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Торського та Тернів. Противник двічі скинув КАБ зі штурмовиків Су-34 у район Лиману.

На краматорському напрямку окупанти 8 разів намагалися покращити своє тактичне положення, ситуація контрольована.

На покровському напрямку тривають 10 бойових зіткнень, 13 ворожих атак уже відбито. Зазначається, що противник продовжує вести свої дії за підтримки авіації в напрямку Калинового та Новоселівки Першої. На цьому напрямку українські військові знищили російський штурмовик Су-25.

На курахівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, тривають бої в районі Красногорівки.

На гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаудару в район Гуляйполя.

На придніпровському напрямку ворог 7 разів безуспішно намагався витіснити українських воїнів із лівобережжя Дніпра.