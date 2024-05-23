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20:36 23.05.2024

Рада має намір дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів

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Рада має намір дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів

Верховна Рада має намір дозволити банкам розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, на запит Міністерства юстиції або нотаріусів.

За відповідний законопроєкт № 9235 про внесення змін до законів щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів зі встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, яка пропала безвісти за особливих обставин, у першому читанні проголосували 228 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, ці зміни до законів необхідні для вжиття заходів щодо розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, для забезпечення виконання рішення суду про заборону політичної партії, під час розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави. Нотаріусам введення в законодавство такої норми дасть змогу вживати заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

 

 

Теги: #таємниця #рада #банки

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