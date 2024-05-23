Активні бойові зіткнення в районах Кліщіївки й Андріївки тривають - ОСУВ "Хортиця"

Активні бойові зіткнення в районах сел. Кліщіївка та Андріївка (Бахмутський район Донецької області) тривають, у районі Білогорівки ворог до штурмів почав більше залучати бронетехніку, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"На краматорському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, але успіху не мав. Тривають активні бойові зіткнення в районах Кліщіївки та Андріївки. Неподалік Білої Гори спробу окупантів поліпшити тактичне положення жорстко придушено", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що противник продовжує зосереджувати зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж за каналом, заволодіти м. Часів Яр і створити умови для подальшого просування в Краматорську агломерацію. Волошин зазначив, що окупанти не змогли навіть перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.

Загалом за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1484 мінометні й артилерійські обстріли, тоді як за минулу - 1270. Зокрема, тільки в районі Білогорівки було зафіксовано 340 обстрілів, зазначив Волошин.

"На тому напрямку відбулося сім ворожих штурмів із використанням бронетехніки, раніше штурми були здебільшого з використанням піхоти, зараз більше залучено бронетехніку", - сказав спікер.

На часовоярівському напрямі українські воїни знищили 72 окупантів і поранили 131. Також знищено дві БМД і чотири одиниці ОВТ.

Раніше Міноборони РФ писало про нібито захоплення російськими військами Кліщіївки й Андріївки.