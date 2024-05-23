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19:09 23.05.2024

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

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Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, особливо на харківському напрямку й на Донбасі, щодо питань забезпечення армії, зокрема стосовно графіків надходження озброєнь від партнерів, а також про стратегію РФ щодо зриву Саміту миру.

Як повідомив президент у телеграм-каналі в четвер, доповідь головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині та керував обороною регіону, було заслухано в очному форматі. "Повна картина бойових дій на харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", - написав президент за підсумками доповіді Сирського.

Зеленський також повідомив, що на Ставці заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним, зокрема стосовно графіків надходження зброї "з уже оголошених і очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів".

"Онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про доповіді розвідок: "начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив глава держави.

 

Теги: #ставка #зеленський

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