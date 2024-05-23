Голова Нацполіції: Поліцейські беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, повістки не вручають

Працівники поліції разом із представниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але не вручають повістки, наголошує голова Національної поліції України Іван Вигівський.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про повноваження поліцейських після набрання чинності законом про мобілізацію, Вигівський розповів, що поліція як виконувала свої обов'язки, закріплені за нею в ч. 3 ст. 38 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних за зверненням самого ТЦК, так і виконує.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", - пояснив голова Нацполіції.

Вигівський звернув увагу на те, що "поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП - це не передбачено законом".

Пояснюючи компетенцію поліції щодо перевірки документів, голова Нацполіції наголосив: "Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За його словами, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію".

"Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП (частина третя статті 38 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо", - розповів Вигівський.