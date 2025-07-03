Запорізькі поліцейські повідомили про підозру депутатці з тимчасово окупованої Василівки

Правоохоронці повідомили про підозру 44-річній депутатці з Василівки, яка з початком повномасштабного вторгнення налагодила відносини з окупаційною владою та добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Правоохоронці зібрали докази її протиправної діяльності, повідомляє ГУ НП Запорізької області.

"У межах досудового розслідування поліцейські встановили, що у серпні 2023 року проросійськи налаштована жінка добровільно взяла участь у виборах від політичної партії країни-агресорки "єдіная расія" як кандидат у депутати незаконно створеного "васільєвского окружного совєта дєпутатов". Після отримання повноважень її також було обрано "члєном комісіі по законності і дєпутатской етікє", - вказується у повідомленні.

28 червня слідчі під процесуальним керівництвом Кам’янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури заочно повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.