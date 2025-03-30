Інтерфакс-Україна

Події

08:15 30.03.2025

Голова Нацполіції Вигівський задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

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Голова Нацполіції Вигівський задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

Голова Національної поліції Іван Вигівський зазначив 1 млн 465 тис. 392 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила 1 455 920 грн, банківські відсотки - 9 472 грн, а його дружина задекларувала 3 422 188 грн доходів.

Також він зазначив у декларації 264,7 тис. грн і $1,5 тис. на банківських рахунках, 48 тис. грн і $29,5 тис. готівкою, а дружина - 573 грн і $190,2 тис. на банківських рахунках, 20 тис. грн і $45,3 тис. готівкою.

Згідно з декларацією, Вигівський володіє земельною ділянкою (1,1 тис. кв. м) у Миколаївській області, дружина - ділянкою (1,5 тис. кв. м) у Миколаївській області, а також зазначено, що подружжя проживає в орендованому будинку (260,7 кв. м) у Мархалівці Київської області.

Крім того, дружина голови Нацполіції володіє автомобілем Audi SQ 2018 року випуску.

Як повідомлялося, Вигівський задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік.

 

 

 

Теги: #нацполіція #вигівський #декларація

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