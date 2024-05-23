МОН України затвердило скорочені освітні програми українознавчого компонента для школярів за кордоном

Міністерство освіти і науки України затвердило скорочені освітні програми (українська мова, українська література, історія України, географія) українознавчого компонента для школярів за кордоном.

"Ці програми можна використовувати для тих учнів, які пропустили навчання або тривалий час не вчилися за українськими освітніми програмами. Зокрема, діти за кордоном та ті, що вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що зміст скорочених програм побудовано у такий спосіб, що діти отримають основні знання з певних предметів, які допоможуть їм безперешкодно продовжувати навчання в українських школах.

"Нині майже 400 тисяч учнів перебувають за кордоном. Вони навчаються дистанційно, за сімейною або екстернатною формами в наших школах і водночас мають відвідувати школи в країнах перебування. Це може бути складним завданням для дитини. Тому вивчення українознавчих предметів за скороченою програмою допоможе школярам подолати освітні втрати без подвійного навантаження. Окрім цього, це важливий інструмент для збереження зв’язку з Україною", - вважають у Міносвіти.

Програми та методичні сформовано на основі модельних навчальних програм, рекомендованих міністерством, з української мови та української літератури для 5-7 класів, історії України для 5-6 класів, географії для 6-9 класів, навчальних програм із зазначених предметів для 8-11 класів, затверджених Міносвіти.