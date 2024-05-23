Звільнені від відбування покарання перші ув'язнені, які підуть на фронт

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив перші рішення щодо мобілізації засуджених: умовно-достроково для проходження військової служби звільнено двох мешканців Хмельницької області, які відбували покарання за крадіжки, повідомляє пресслужба суду.

"Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду щодо них", - ідеться в повідомленні суду.

За інформацією суду, 21 травня надійшло два подання від ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор", які розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відеоконференції.

"Обидва засуджені виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст. 21-5 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією суду, добровольці - чоловіки 2000 і 1981 років народження, є жителями сіл Хмельницького та Красилівського районів Хмельницької області. "Обидва були засуджені, зокрема, за крадіжки згідно зі ст. 185 КК України перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців", - інформують у пресслужбі.

У тексті судових ухвал уточнюється, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров'я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених обов'язків.

Отже, як інформують у Хмельницькому міськрайонному суді, клопотання кожного окремого засудженого, підтримане прокурором та представником ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор", було задоволено.

"Суд зобов'язав ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвалами законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, їх передачі до підрозділів Національної гвардії України для доставляння до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для підписання контракту та проходження військової служби", - наголошується у повідомленні пресслужби суду.

Суд також постановив установити над чоловіками адміністративний нагляд строком на один рік, але не довше, ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд здійснюватимуть командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Серед обмежень - заборона перебувати за межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Водночас пресслужба суду уточнює, що на ухвали суду, які підлягають негайному виконанню, може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 7 днів.