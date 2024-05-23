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11:31 23.05.2024

За минулу добу на фронті було 143 зіткнення, від початку доби ще 28 - Генштаб ЗСУ

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За минулу добу на фронті було 143 зіткнення, від початку доби ще 28 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксовано 143 бойових зіткнення, а від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник завдав (у четвер від початку доби - ІФ-У) п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ", - ідеться у зведенні.

На харківському напрямку наразі українські військові відбивають атаку ворога в напрямку Муром - Стариця. На куп'янському напрямку від початку доби відбулося чотири спроби загарбників просунутися в районах Стельмахівки та Греківки - один штурм відбито, а три бойові зіткнення ще тривають, ситуація контрольована. На лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку в районі села Терни. На краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки, ситуація контрольована.

На покровському напрямку від початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону українських військ, дві атаки відбито, тривають бої в районі Сокола. На курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення. На времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського. На придніпровському напрямку від початку доби відбулися дві спроби окупантів витіснити українських військових із позицій у районі Кринок, одну атаку відбито, бій триває.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки: знищено дві артсистеми та п'ять пошкоджено, знищено 14 БПЛА та 11 автомобілів противника, 17 пошкоджено, також пошкоджено один танк, один засіб ППО та знищено три одиниці спецтехніки, один склад із боєприпасами противника. На куп'янському напрямку окупанти втратили в середу понад 100 осіб, українські військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПЛА та два автомобілі. Втрати противника на покровському напрямку в середу становили понад 100 осіб і штурмовик Су-25.

Як повідомлялося, за минулу добу загальні втрати російських загарбників становили 1 330 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 27 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, засіб ППО, літак, 45 БПЛА, одну ракету, 71 автомобіль і чотири одиниці спеціальної техніки.

Теги: #генштаб_зсу #бойові_дії #фронт #зведення

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