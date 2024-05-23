Події

09:36 23.05.2024

Росіяни за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини - голова ОВА

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Росіяни за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини - голова ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий і поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Єлизаветівка та Катеринівка. У Курахівській громаді пошкоджені 2 будинки в Острому і 2 будинки в Гірнику, під вогнем Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.

У Лимані пошкоджені 5 господарських будівель. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки та 2 інфраструктурні об'єкти.

З лінії фронту евакуйовані 384 людини, зокрема 35 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

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