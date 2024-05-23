23 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 820 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 820 RUSSIAN AGRESSION

23 травня в Україні відзначають День героїв, День морської піхоти України, День каштанових свічок.

У світі – День спортивної боротьби, Міжнародний день Шардоне, День черепахи, Міжнародний день викорінення акушерських нориць.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

День Героїв

Цього дня Україна вшановує пам'ять усіх героїв, які боронили її суверенітет та незалежність і сьогодні ведуть боротьбу проти російської армії за нашу свободу.

День Героїв заснований Організацією українських націоналістів (ОУН) у 1941 році. Цю дату обрали невипадково: 23 травня 1938 року було вбито полковника армії УНР, державного, військового та політичного діяча Євгена Коновальця, одного з головних ідеологів українського націоналізму.

Від 1992 року свято ставало дедалі популярним. У День Героїв вітають усіх, хто з ризиком для життя виборював українську незалежність, а також віддають шану загиблим. Дату присвячено всім українським воїнам-лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, повстанцям, Українським Січовим Стрільцям та воїнам армій УНР та УПА, а сьогодні українським воїнам, які захищають свою батьківщину.

День морської піхоти

Заснований у 2014 році, але до 2018 року його відзначали 16 листопада (на честь першої присяги службовця морської піхоти у 1992 році). Професійний день вирішили перенести на 23 травня у зв'язку з днем затвердження Павлом Скоропадським указу про створення державної морської піхоти (1918).

День каштанових свічок

Свічками називають біло-рожеве цвітіння каштана, тому що суцвіття формою нагадують свічки. Людство має можливість помилуватися їхнім цвітінням у травні.

Міжнародний день спортивної боротьби

Відомий також як Всесвітній день боротьби та заснований у 2013 році за ініціативи самих борців.

Головна мета спортивного дня – популяризація вільної, греко-римської та інших різновидів спортивної боротьби. Дата для свята обрана у зв'язку з тим, що 23 травня 1904 року у Відні (Австро-Угорщина) відбувся перший чемпіонат світу з греко-римської боротьби, у якому взяли участь 26 спортсменів.

Міжнародний день викорінення акушерських нориць

23 травня з ініціативи ООН відзначають Міжнародний день викорінення акушерських нориць.

Акушерський свищ (фістула, свищ) - це серйозна, смертельно небезпечна родова травма, яка полягає в утворенні дірок у родових шляхах. Майже завжди підлягає оперативному лікуванню.

Всесвітній день черепахи

Заснований у 2000 році за ініціативи Американського товариства порятунку черепах.

Цю організацію заснували ентузіасти в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що мешкають на околицях міста.

Ще цього дня:

1910 – У Києві здійснено перший політ вітчизняного літака Кудашев-1;

1938 – Вбивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим;

1949 – У Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина;

1984 – Головний лікар США оголосив пасивне куріння шкідливим для здоров'я;

1988 – Прощання Мішеля Платіні з великим футболом;

1995 - Випущено першу версію мови програмування Java;

2006 - Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії;

2008 - Відкрито 46 станцію Київського метрополітену - "Червоний хутір".

Церковне свято

Святитель Михайло сповідник з юних років прагнув чернечого життя і був направлений святішим патріархом Тарасієм (784–806) до монастиря, розташованого на березі Чорного моря. З ним вступив до обителі і святий Феофілакт, майбутній єпископ Нікомідійський. Обидва ченці зі старанністю проходили в обителі подвиги спасіння і незабаром були прославлені благодатними даруваннями від Господа. Одного разу під час жнив, коли люди знемагали від спраги, після молитви ченців порожня мідна посудина стала виточувати воду.

Святіший патріарх Тарасій висвятив святого Михаїла в єпископи міста Синад. За своє святе життя і мудрість святитель Михаїл здобув глибоку любов у віруючого народу й особливу увагу імператорів Никифора I і Михаїла I Рангава. У 787 році святитель Михаїл був присутній на Сьомому Вселенському Соборі в Нікеї.

Коли на престол вступив іконоборець-єретик Лев Вірменин, він став виганяти православних архієреїв з їхніх кафедр, призначаючи на їхнє місце своїх однодумців-єретиків.

Святитель Михайло в цей час твердо захищав православ'я, мужньо протидіяв єретикам і викривав їхні помилки. Лев Вірменин засудив святителя Михайла, але той не боявся мук, твердо відповідав: "Я шаную святі ікони Спасителя мого Ісуса Христа і Пречистої Діви, Матері Його, і всіх святих і вклоняюся їм. Твоє розпорядження про видалення ікон із храмів не виконаю". Тоді Лев Вірменин відправив святителя Михайла у заслання в місто Євдокіаду, де сповідник помер близько 821 року. Голова святителя Михайла зберігається у Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей – в Іверському монастирі.

Іменини: Опанас, Данило, Леонтій, Михайло, Дар'я, Єфросинія, Марія.