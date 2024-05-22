Події

21:02 22.05.2024

США та країни Перської затоки розпочали переговори в Ер-Ріяді про зміцнення оборонної співпраці

2 хв читати
США та країни Перської затоки розпочали переговори в Ер-Ріяді про зміцнення оборонної співпраці

Співробітники Пентагону та їхні колеги з Ради співробітництва арабських держав Перської затоки розпочали в середу в Ер-Ріяді переговори про посилення оборонної співпраці в регіоні, повідомляє телеканал "Аль-Арабія".

"Ми всі знаємо, що регіон переживає один із найбільш напружених періодів за останні роки. Загрози від Ірану та його ставлеників мають повсюдний характер, що демонструє безпрецедентну - з минулого жовтня - кількість атак, за якими стоїть Іран", - заявив телеканалу напередодні зустрічі неназваний представник Міноборони США.

Він наголосив, що основне завдання зустрічі – зміцнення співробітництва у сфері ППО та ПРО. Робоча група на цю тематику дасть оцінку характеру нинішніх повітряних загроз у регіоні, обговорить багатосторонні спроби протидіяти їм. Зокрема, йдеться про розширення систем раннього попередження, активізацію обміну інформацією та інші способи знизити ефективність використання Іраном ракет і безпілотників.

Окрема робоча група обговорюватиме морську безпеку, приділяючи особливу увагу атакам єменських бунтівників-хуситів. При цьому раніше висловлювалися побоювання, що бунтівники можуть атакувати цілі не лише в Червоному морі, Аденській затоці та Індійському океані, а й у Середземному морі, хоча таких нападів наразі не було.

За даними "Аль-Арабії", при ударах по хуситах США втратили не менше трьох БПЛА MQ-9 Reaper - кожен вартістю $30 млн. Удари США та Британії також не змогли зупинити атаки бунтівників, хоча американці стверджували, що суттєво змогли знизити їх військовий потенціал. Водночас офіційні особи США визнавали, що до початку повітряної кампанії не мали достатньо розвідданих щодо того, які можливості має їх противник, тому також важко оцінити ступінь шкоди.

Також телеканал нагадує, що роками США намагалися посилити координацію між їхніми партнерами на Близькому Сході у сфері ППО та ПРО. У цьому контексті співрозмовник "Аль-Арабії" назвав "переломним моментом" атаку Ірану на Ізраїль у квітні.

У ніч на 14 квітня Іран завдав Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському консульству в Дамаску. Пізніше газета The Wall Street Journal передавала з посиланням на неназваних офіційних осіб, що контрзаходи проти іранської атаки на Ізраїль завершилися успіхом, зокрема завдяки прагненню США створити регіональний альянс за участю Ізраїлю та арабських країн у сфері протиповітряної оборони.

Теги: #співробітництво #перська_затока #оборона #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 22.05.2024
Трамп випереджає Байдена в штатах, що "коливаються", і в Північній Кароліні - опитування

Трамп випереджає Байдена в штатах, що "коливаються", і в Північній Кароліні - опитування

17:52 22.05.2024
США не вважають за можливе визнавати в односторонньому порядку Палестину державою - ЗМІ

США не вважають за можливе визнавати в односторонньому порядку Палестину державою - ЗМІ

06:04 22.05.2024
США вважають, що РФ запустила космічну зброю на шляху американського супутника

США вважають, що РФ запустила космічну зброю на шляху американського супутника

20:24 21.05.2024
США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

13:29 15.05.2024
Дві третини українців хочуть від держави поліпшення своєї поінформованості, майже три чверті - за військово-патріотичне виховання в садочках і школах - соцопитування

Дві третини українців хочуть від держави поліпшення своєї поінформованості, майже три чверті - за військово-патріотичне виховання в садочках і школах - соцопитування

13:27 15.05.2024
Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

12:18 15.05.2024
Парафія св. Миколая в Києві передала благодійну допомогу для потреб сил оборони України

Парафія св. Миколая в Києві передала благодійну допомогу для потреб сил оборони України

22:05 14.05.2024
Умєров в Анкарі обговорив із турецьким колегою співпрацю у сфері оборони, ситуацію на фронті та регіоні Чорного моря

Умєров в Анкарі обговорив із турецьким колегою співпрацю у сфері оборони, ситуацію на фронті та регіоні Чорного моря

21:30 10.05.2024
Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

20:50 09.05.2024
Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

"Укренерго" планує обмеження енергопостачання на всю добу четверга

Ексзаступника голови Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн - САП

Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки

ОСТАННЄ

Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 105

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

Вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня

Йоганніс про можливу передачу Україні системи Patriot: Якщо Румунія щось віддає, вона має отримати щось інше

"Укренерго" планує обмеження енергопостачання на всю добу четверга

Вибори у Великій Британії можуть відбутися на початку липня

Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА