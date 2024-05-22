США та країни Перської затоки розпочали переговори в Ер-Ріяді про зміцнення оборонної співпраці

Співробітники Пентагону та їхні колеги з Ради співробітництва арабських держав Перської затоки розпочали в середу в Ер-Ріяді переговори про посилення оборонної співпраці в регіоні, повідомляє телеканал "Аль-Арабія".

"Ми всі знаємо, що регіон переживає один із найбільш напружених періодів за останні роки. Загрози від Ірану та його ставлеників мають повсюдний характер, що демонструє безпрецедентну - з минулого жовтня - кількість атак, за якими стоїть Іран", - заявив телеканалу напередодні зустрічі неназваний представник Міноборони США.

Він наголосив, що основне завдання зустрічі – зміцнення співробітництва у сфері ППО та ПРО. Робоча група на цю тематику дасть оцінку характеру нинішніх повітряних загроз у регіоні, обговорить багатосторонні спроби протидіяти їм. Зокрема, йдеться про розширення систем раннього попередження, активізацію обміну інформацією та інші способи знизити ефективність використання Іраном ракет і безпілотників.

Окрема робоча група обговорюватиме морську безпеку, приділяючи особливу увагу атакам єменських бунтівників-хуситів. При цьому раніше висловлювалися побоювання, що бунтівники можуть атакувати цілі не лише в Червоному морі, Аденській затоці та Індійському океані, а й у Середземному морі, хоча таких нападів наразі не було.

За даними "Аль-Арабії", при ударах по хуситах США втратили не менше трьох БПЛА MQ-9 Reaper - кожен вартістю $30 млн. Удари США та Британії також не змогли зупинити атаки бунтівників, хоча американці стверджували, що суттєво змогли знизити їх військовий потенціал. Водночас офіційні особи США визнавали, що до початку повітряної кампанії не мали достатньо розвідданих щодо того, які можливості має їх противник, тому також важко оцінити ступінь шкоди.

Також телеканал нагадує, що роками США намагалися посилити координацію між їхніми партнерами на Близькому Сході у сфері ППО та ПРО. У цьому контексті співрозмовник "Аль-Арабії" назвав "переломним моментом" атаку Ірану на Ізраїль у квітні.

У ніч на 14 квітня Іран завдав Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському консульству в Дамаску. Пізніше газета The Wall Street Journal передавала з посиланням на неназваних офіційних осіб, що контрзаходи проти іранської атаки на Ізраїль завершилися успіхом, зокрема завдяки прагненню США створити регіональний альянс за участю Ізраїлю та арабських країн у сфері протиповітряної оборони.