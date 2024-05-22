Події

20:29 22.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 105

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Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 105
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 19.00 середи кількість наступальних та штурмових дій зросла до 105, найбільше зіткнень сталося на куп'янському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні.

На харківському напрямку поблизу села Липці сталося 10 зіткнень, одне – триває. Ворог завдав авіаударів у Вовчанська та села Вільча. Ситуація контрольована.

На куп'янському напрямку точаться бої в районах Сіньківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Торського та Невського. Окупанти скинули по 4 КАБ біля Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

На краматорському напрямку українські захисники відбили 5 атак, тривають 3 бойові зіткнення у Іванівського та Андріївки. Також ворог завдав ракетного удару неподалік Новомиколаївки, скинув керовану авіабомбу біля Шумів, вдарив майже двома десятками некерованих авіаракет біля Дружби, Північного та Диліївки.

На сіверському напрямку Сили оборони відбивають 3 атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. У свою чергу, ворог завдав 3 авіаудари на цьому напрямку.

На покровському напрямку тривають 11 бойових зіткнень, а 10 ворожих атак уже відбито. Окупанти завдали авіаударів біля Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На курахівському напрямку в середу сталося 18 бойових зіткнень, точаться бої біля Георгіївки.

На наддніпрянському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити підрозділи ЗСУ лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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