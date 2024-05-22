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20:18 22.05.2024

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

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Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдання для українських підрозділів на всій лінії фронту і загалом для Сил оборони залишається незмінним і полягає в завданні максимальних втрат російському окупанту.

"Говорив сьогодні з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім покровський та інші донецькі напрямки. Також купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині", - заявив він у відеозверненні.

За словами Зеленського, "завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне: ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту".

Глава держави, при цьому, подякував кожному українському воїну, солдату і командиру, які справді забезпечують державі необхідні результати. Зокрема, він відзначив 57-му окрему мотопіхотну бригаду, 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду та 47-му окрему механізовану бригаду.

 

Теги: #фронт #зеленський

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