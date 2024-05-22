Загальні вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня, король Карл III вже схвалив розпуск парламенту, заявив британський прем'єр Ріші Сунак.

"Раніше сьогодні я поговорив із Його Величністю королем Карлом III для того, щоб попросити про розпуск парламенту. Король задовольнив це прохання. Ми проведемо загальні вибори 4 липня", - сказав Сунак, виступаючи на Даунінг-стріт.

"Для Великої Британії настав момент визначення її майбутнього", - наголосив він.

Виборча компанія розпочнеться у країні після розпуску парламенту.

За даними Sky News, на Даунінг-стріт йшли "довгі та відкриті дискусії" про те, чи проводити вибори зараз чи восени. Так заступник прем'єр-міністра Олівер Доуден наполягав на проведенні літніх виборів.

Раніше у травні Консервативна партія чинного прем'єр-міністра Великої Британії втратила майже половину - 474 - місць у місцевих радах на виборах в Англії. Досі консерватори мали близько 1000 місць в англійських радах.

Ліберальні демократи отримали додатково 104 місця, "зелені" – 74 місця. Крім того, користуючись невдачею консерваторів, покращили свої позиції деякі дрібні партії.

Тоді глава британської опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер висловився за загальні вибори у Великій Британії.

Сунак обіймає посаду британського прем'єра з жовтня 2022 року.