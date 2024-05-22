Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку участь у Саміті миру та постачання українського продовольства до країн Африки

Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі, запросивши цю державу до участі в інавгураційному Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Провів продуктивну телефонну розмову з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі. Відзначили нещодавнє відкриття посольства України в Мапуту. Переконаний, це сприятиме розвитку відносин між нашими державами", - повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

Як він зазначив, Україна експортує зерно в Мозамбік, але готова ділитися і своїм багатим досвідом в агропромисловості. "Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки", - заявив президент України.

Крім того, за словами Зеленського, питання продовольчої безпеки буде одним з основних на нашому Саміті миру у Швейцарії.

"Тому для нас важлива участь Мозамбіку", - резюмував він.