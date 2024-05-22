Події

16:42 22.05.2024

Нацполіція затримала лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "злодії в законі" з трьох кримінальних кланів

2 хв читати
Нацполіція затримала лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "злодії в законі" з трьох кримінальних кланів

Правоохоронці затримали лідерів та учасників трьох бандитських угруповань, які зібралися в Києві для перерозподілу сфер впливу, зокрема для взяття під контроль груп із незаконного переправлення осіб через кордон, повідомляє Національна поліція України.

"Правоохоронці задокументували проведення в Києві "сходок", на яких фігуранти вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу. А саме контроль за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон. Затримані "кримінальний авторитет", лідери ти учасники злочинних груп", - ідеться в повідомленні Національної поліції в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що між угрупованнями було розподілено сфери впливу в злочинному середовищі та визначено порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі. Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва.

"На злочинні зібрання, окрім зацікавлених сторін, запросили у ролі "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання – довірену особу "злодія в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета", а також у режимі онлайн доєднався "злодій у законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський. За його участі ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до "общаку", - повідомляє подробиці операції пресслужба Національної поліції.

Теги: #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 14.05.2024
СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

15:23 12.04.2024
У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

16:29 10.04.2024
Нацполіція ідентифікувала російського військового, який заради розваги розстріляв чоловіка в Бучі під час окупації

Нацполіція ідентифікувала російського військового, який заради розваги розстріляв чоловіка в Бучі під час окупації

18:35 01.04.2024
Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет і вилучила наркотиків на 150 млн грн

Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет і вилучила наркотиків на 150 млн грн

21:06 23.03.2024
Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

Росія використовує тактику "подвійних" ударів - поліція показала відео моменту прильоту "шахеда"

15:49 27.02.2024
СБУ й Нацполіція встановили особи молодих людей, які влаштували вечірку з гаслами "кадирівців" і стріляниною з пістолета

СБУ й Нацполіція встановили особи молодих людей, які влаштували вечірку з гаслами "кадирівців" і стріляниною з пістолета

11:56 24.02.2024
Фон дер Ляєн передала силовим структурам України 50 автомобілів

Фон дер Ляєн передала силовим структурам України 50 автомобілів

15:37 05.02.2024
У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

13:14 31.01.2024
Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

13:03 31.01.2024
Керівник ГСУ Нацполіції: Колаборанти на окупованих територіях втрачають свій бізнес і звертаються до нас по захист прав

Керівник ГСУ Нацполіції: Колаборанти на окупованих територіях втрачають свій бізнес і звертаються до нас по захист прав

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ексзаступника голови Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн - САП

Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки

80% учнів в Україні мають постійний доступ до освітнього процесу в умовах війни - дослідження

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град", що підвищило їх ефективність, - джерело

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

На куп'янському напрямку ситуація напружена, на харківському - ворог тисне в районі Липців - Генштаб ЗСУ

Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Польща збільшить кількість військ на кордоні з Білоруссю - Міноборони

Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку участь у Саміті миру та постачання українського продовольства до країн Африки

Єрмак обговорив із Салліваном посилення української ППО та підготовку Саміту миру

ВР має намір заборонити евакуацію авто під час війни

Суд засудив жителя м. Корсуня-Шевченківського до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу

Ексзаступника голови Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн - САП

У Дніпропетровській області атаковано інфраструктурний об'єкт, сталося займання - ОВА

Стефанчук вибачився за сексизм щодо нардепа Геращенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА