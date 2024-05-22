Нацполіція затримала лідерів і учасників банд, діяльність яких координували "злодії в законі" з трьох кримінальних кланів

Правоохоронці затримали лідерів та учасників трьох бандитських угруповань, які зібралися в Києві для перерозподілу сфер впливу, зокрема для взяття під контроль груп із незаконного переправлення осіб через кордон, повідомляє Національна поліція України.

"Правоохоронці задокументували проведення в Києві "сходок", на яких фігуранти вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу. А саме контроль за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон. Затримані "кримінальний авторитет", лідери ти учасники злочинних груп", - ідеться в повідомленні Національної поліції в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що між угрупованнями було розподілено сфери впливу в злочинному середовищі та визначено порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі. Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва.

"На злочинні зібрання, окрім зацікавлених сторін, запросили у ролі "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання – довірену особу "злодія в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета", а також у режимі онлайн доєднався "злодій у законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський. За його участі ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до "общаку", - повідомляє подробиці операції пресслужба Національної поліції.