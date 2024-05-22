У ВР збирають підписи для розгляду в цілому законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією

У Верховній Раді збирають підписи для винесення на розгляд на пленарне засідання у другому читанні та в цілому законопроєкту про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою, повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Рішення про розгляд у другому читанні питання про московську церкву погоджувальна рада одноголосно ухвалила вчора. І передбачена наступна процедура - народні депутати ставлять 226 плюс підписів. І тільки-но голова Верховної Ради отримає ці 226 підписів, він зобов'язаний поставити питання на розгляд. Усе просто", - сказав Порошенко журналістам у середу.

Порошенко стверджує, що частина нардепів із монобільшості отримала вказівку не підписувати цей документ.

За його словами, зараз свої автографи в підписному листі поставили понад сто народних депутатів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу також повідомив журналістам про намір віддати свій підпис за розгляд законопроєкту.

"Я голосував за цей законопроєкт у першому читанні, я голосуватиму за нього в другому читанні, буду підписувати цей законопроєкт і направляти на підпис президенту України", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що "парламент не має права ні на холостий постріл під час ухвалення цього законопроєкту, ні на порушення регламентних норм".

"Те, до чого закликали вчора наші крикуни, - це пряме порушення регламентних норм, а я як юрист скажу вам, що це пряма підстава для подальшого скасування цього закону в Конституційному суді України. Саме тому вчора ми з колегами зібралися і проговорили дуже чіткий порядок. Ми маємо побачити, що в залі є необхідна кількість голосів, щойно ці підписи буде зібрано, одразу невідкладно цей законопроєкт буде внесено до зали", - заявив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що парламентарії налаштовані на затвердження цього законопроєкту і "зроблять усе, щоб його було ухвалено якнайшвидше".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8371 про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, 19 жовтня 2023 року.