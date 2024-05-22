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14:39 22.05.2024

"Укрнафта" встановила сучасні насоси Oil Dynamics на 29 свердловин

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ПАТ "Укрнафта" встановило 29 сучасних електровідцентрових насосів німецької Oil Dynamics на свердловинах.

"Установки електровідцентрових насосів допомагають стабілізувати видобуток на родовищах: вони забезпечують номінальну продуктивність і натиск, і порівняно з іншими типами свердловинних насосів, збільшують міжремонтний період", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, слова якого процитовано у пресрелізі компанії в середу.

За інформацією ПАТ, до кінця 2024 року, включно з уже облаштованими об'єктами, понад 150 свердловин буде оснащено новим обладнанням стандартів API.

У парі з німецькими насосами працюють українські частотні станції управління. Для забезпечення їхньої сумісності внесено зміни до програмного забезпечення.

Як зазначили в "Укрнафті", оператори та інженери віддалено керують обладнанням, використовуючи спеціальні режими його експлуатації та змінюючи частоту роботи установки. За допомогою автоматизованої системи дистанційного моніторингу свердловин вони контролюють усі необхідні параметри: тиск, температуру, відсоток завантаження електродвигуна, величини струмів і опір ізоляції, вібрацію зануреного обладнання.

ПАТ "Укрнафта" 2023 року підписало меморандум з The American Petroleum Institute (API) про впровадження нових міжнародних стандартів у роботі компанії. Заміна застарілого російського обладнання на сучасні світові зразки - це частина стратегії оновлення підприємства.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2023 р. збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #насоси #укрнафта

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